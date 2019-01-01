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فنانة مصرية تكشف عن الحالة الصحية لعادل إمام

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنانة مصرية تكشف عن الحالة الصحية لعادل إمام


وكالات / سما /

كشفت الفنانة المصرية القديرة لبلبة، عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة، ويستكمل تصوير أحدث أعماله الفنية.

وقالت لبلبة، على هامش مشاركتها بمهرجان الإسكندرية السينمائي، أثناء لقائها في برنامج "ARAB WOOD"، المعروض على شاشة روتانا: "عادل بخير وزي القمر، ولسه كنت معه قبل ما أجي المهرجان على طول، وهو دلوقتي بيكمل تصوير مسلسله الجديد".

يشار إلى أن مسلسل "فلانتينو" كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.

وتناولت وسائل الإعلام المختلفة خلال الشهور الماضية أنباء وشائعات حول حالة الزعيم الصحية، مشيرة إلى أنه كان يعاني من أزمة صحية أدت إلى تأجيل تصوير أحدث أعماله.

#عادل إمام #لبلبة

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