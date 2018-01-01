هذه الطرق لتنسق إطلالتك الشتوية بشكل جذاب

وكالات / سما /

كثير من الرجال يقعون في حيرة بسبب صعوبة حدوث تنسيق ملابسهم الشتوية، بالرغم ما أن معظمها مليئة بالتفاصيل الكلاسيكية الأنيقة والجذابة.

ومن الألوان الرائجة في عالم موضة الملابس الشتوية للرجال "البيج، الرمادي الغامق والفاتح، الأبيض والأسود"، هذا إلى جانب خامات الصوف والفرو الذي لا يقتصر على ملابس السيدات فقط.

وفي التقرير التالي، نقدم إليك، من خلال الصور الملحقة، بعض القطع الشتوية المتعلقة بملابس الرجال لشتاء 2018-2019.

البالطو الشتوي

البالطو الشتوي يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في إطلالة الرجل الشتوية، وكان البالطو أو الجاكيت المنفوش من أحدث صيحات الإطلالات التي ظهرت على منصات عروض الأزياء في أسبوع الموضة في ميلان، ونيويورك.

ولإطلالة عملية للبالطو الشتوي، فإنه يمكنك تنسيقه مع التيشرتات أو القمصان السادة التي تتناسب ولون الجاكيت، بالإضافة إلى إمكانية إرتدائها مع البنطلونات الجينز واختيار حذاء رياضي لإطلالة بسيطة.

البالطو الصوف الكلاسيكي يتميز بتعدد ألوناه الجذابة، منها الأسود والنبي والرمادي، ومن شأنها منحك مظهر كلاسيكي يمكنك اختياره لإطلالة كلاسيكية، مع ارتداء البنطلون الجينز بلون يتناسب مع لون البالطو، أو بنطلون قماش مع ارتداء حذاء كلاسيكي لإطلالة العمل.

وهناك بعض الأشخاص الذين لا يفضلون إرتداء البالطو الشتوي ، ويذهبون إلى اختيار الجاكيت الجلد، وهو من القطع الشتوية العملية للغاية، وينصح الخبراء بارتدائه مع الجينز وارتداء السويت شيرت اسفله، إلى جانب حذاء رياضي .

الإسكارف

الإسكارف واحدة من القطع الأساسية التي تمنحك إطلالة شتوية جذابة، ويحتار العديد من الرجالي في اختيار الإسكارف المناسب ودرجات ألوان الملابس، ونقدم إليك خطوات لتسهيل عملية الاختيار:

1- الإسكارف المشجرة تتناسب مع ارتداء الملابس السادة، لاسيما إذا كانت بالألوان التي تتناسب مع الملابس.

2- الإسكارف الصوف يفضل إرتدائها مع الملابس الكلاسيكية كالبدل أو البالطو، وذلك للحصول إطلالة كلاسيكية.

3- الإسكارف السادة يفضل ارتدائها عند اختيار البلوفر المشجر.

البدل والأطقم الرسمية

البدل الرائجة لموسمي خريف وشتاء 2018 -2019، هي البدل المخططة، ويجب عن ارتدائها الإلتزام بقاعدة البعد عن الألوان الصاخبة.

كما ينصح باختيار - عند اقتناء البدلة - الألوان الأكثر هدوءاً مثل اللون الرمادي والأوف وايت، وتدرجات الأزرق التي تميل إلى الكحلي، حيث لا تفقد هذا الألوان البدلة هيبتها وتجعلها أكثر أناقة أنيقة.