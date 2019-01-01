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ابنتها تدعمها .. أصالة تزيد من الشكوك حول انفصالها عن زوجها!

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابنتها تدعمها .. أصالة تزيد من الشكوك حول انفصالها عن زوجها!


وكالات / سما /

نشرت ابنة الفنانة السورية أصالة نصري صورة لوالدتهاعلى حسابها الشخصي وأرفقتها بكلمات قد تبدو عادية للوهلة الأولى: "أمي هي العطاء المحبة التسامح الكرامة....هي المرأة الحديدية التي تصبر وتكافح وتعطي من دون مقابل..." لترد أصالة "شعورك يا روح ماماتك أنتي وأخواتك هوه اللي مخلي لدنيتي معنى".

هذه الكلمات التي ردت بها الفنانة زادت من علامات الاستفهام والتكهنات حول صحة الإشاعات التي تلاحق زواج أصالة وطارق منذ فترة، فقد أفادت بعض المصادر أن زواج أصالة من المخرج طارق العريان قد انتهى وأنهما انفصلا فعليًا نتيجة خيانة طارق لأصالة مع ممثلة شابة لم يتم الكشف عن هويتها.

الحيرة والشك ما زالت ترافق الجمهور خصوصًا بعد الصمت من جانب الطرفيين وعدم تواجد طارق معها في حفل توزيع جوائز الترفيه الذي أقيم في الرياض.

يذكر ان أخر ألبوم لأصالة "في قربك" ما زال يحقق أرقام عالية في اليوتيوب وتطبيقات الأغاني.

#أصالة #طارق العريان

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