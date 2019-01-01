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خسارة فريقك المفضل بكرة القدم قد "تكسر" قلبك فعلا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
خسارة فريقك المفضل بكرة القدم قد "تكسر" قلبك فعلا


وكالات / سما /

يحذر علماء من أن التوتر الناجم عن مشاهدة عشاق كرة القدم لخسارة فرقهم المفضلة، يمكن أن يلحق الضرر بالقلب وقد يؤدي إلى الموت.

ووجدت دراسة جديدة أنه من المرجح أن يعاني المشجعون من الأزمات القلبية أو الذبحة الصدرية أو متلازمة الشريان التاجي الحادة أو السكتة الدماغية، بنسبة 29% تقريبا في يوم حضور مباريات كرة القدم مقارنة بأوقات أخرى.

وبالمقارنة، يرتبط دعم الفريق الفائز بمباراة كرة القدم، بفرصة أقل بنسبة 20% للإصابة بحادث قاتل.

ونظرا لأن الجوانب السلبية للخسارة تفوق الآثار الإيجابية للفوز، فمن المتوقع أن يتعرض المتابعون لحدث مميت متعلق بالقلب بنسبة 6%، في يوم مباريات كرة القدم.

وخلصت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "العلوم الرياضية"، إلى أن: "أمراض القلب والأوعية الدموية تنجم عن الضغط النفسي الكبير والاضطراب العاطفي فيما يتعلق بمباريات كرة القدم".

لذا، ينصح العلماء بضرورة اتباع "تدابير احترازية" ضرورية، أثناء متابعة المباريات.

#القلب #الصحة #التوتر

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