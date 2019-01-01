تظاهرة في غزة تطالب بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

غزة / سما/

تظاهر العشرات من ذوي المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية أمام مقر الصليب الاحمر بغزة للمطالبة بالافراج عن ذويهم.

وطالب المشاركون بالإفراج عن المعتقلين، حيث مضى على اعتقال بعضهم ثلاث سنوات فيما اعتقل الاغلبية خلال الاشهر الستة الماضية.

ورفع المشاركون شعارات تدعو الرئيس الفلسطيني للتدخل خلال زيارته للمملكة اليوم داعيين الملك سلمان للافراج عنهم.

ودعا عبد الماجد الخضري المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية ووجهاء عائلات المعتقلين في قطاع غزة، الملك سلمان بن عبد العزيز الافراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية منذ أبريل الماضي وعلى رأسهم الدكتور محمد صالح الخضري الطبيب المعروف والقيادي في حركة حماس الذين هم في السجن دون تهم أو اجراءات قضائية.

وقال الخضري خلال مؤتمر صحفي إن دعم المملكة السعودية للفلسطينيين وقضيتهم العادلة ووقوفها قيادة وشعبنا إلي جانبهم لهو عمل أصيل وراسخ في السياسة السعودية وقيادتها الحكيمة منذ تأسيس المملكة وإلي اليوم".

وأضاف "أن مواقف المملكة المشهودة في دعم القضية الفلسطينية والشعب عربيا ودوليا وعلى كافة المستويات لهو الحافز الكبير لنا لنتوجه لكم ونخاطبكم من موقع مسؤولياتكم ومواقفكم الاصيلة مع الفلسطينيين من أجل الافراج عن المعتقلين في السجون السعودية واعادتهم إلى بيوتهم وعائلاتهم واحترام حقوقهم وانسانيتهم كما عهدنا ذلك في نهج الملوك والامراء السعوديين على مدى تاريخ المملكة العربية السعودية".

ورأى الخضري أن وجود هؤلاء المعتقلين في السجون السعودية منذ نحو ستة شهور أو ما يزيد لا ينسجم مع ما عهدناه من المملكة السعودية قيادة وشعبنا من حسن ضيافة ودعم لا محدود لصمود الفلسطينيين.

وقال "إننا نرى في بقاء هؤلاء الفلسطينيين في السجون أمر مثير للدهشة والاستغراب ومما يزيد دهشتنا استغرابنا أن هؤلاء المعتقلين ممن خدموا السعودية وقضوا زهرة شبابهم في بلدهم الثاني معطاءين ".

وخاطب الخضري جلالة الملك سلمان قائلا "ان الفلسطينيين يشهدون لك بمواقفك الاصيلة ودعمك اللامحدود لهم ولقيادتهم ولصمودهم ليس فقط غداة توليكم الحكم في المملكة بل قبل ذلك وفي كل المناصب والادوار التي قمت فيها في حياتك".

واهاب الخضري بجلالة الملك سلمان بان يبادر إلى اصدار تعليماته بالإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية وانهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم وافساح المجال لهم ليواصلوا حياتهم الطبيعية بكل حرية وامان سواء في المملكة العربية السعودية أو خارجها.