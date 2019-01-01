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أي شعوب العالم يقضي وقتا أطول على مواقع التواصل الاجتماعي؟

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أي شعوب العالم يقضي وقتا أطول على مواقع التواصل الاجتماعي؟


وكالات / سما /

كشف مؤشر عالمي لإجراء إحصاءات الإنترنت، عن الشعوب الأكثر إقبالا على منصات التواصل الاجتماعي، التي جاءت في مقدمتها الفلبين، إذ يقضي كل مواطن في البلد الآسيوي 4 ساعات في اليوم في تصفح مواقع التواصل.

وحل في المرتبة الثانية لأكثر الشعوب متابعة لمنصات التواصل الاجتماعي النيجيريون، بثلاث ساعات و36 دقيقة في اليوم، وذلك حسب "مؤشر الويب العالمي".

أما المركز الثالث فكان من نصيب المكسيكيين بثلاث ساعات يوميا، يليهم الأتراك في المركز الرابع، وحلت روسيا في المرتبة الخامسة، والهند والصين في المرتبتين السادسة والسابعة.

وفي الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة الثامنة، يدور نقاش عن دور المنصات الاجتماعية في الحقل السياسي، لا سيما بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ويعتمد الرئيس الأميركي على التغريد في موقع "تويتر" بشكل كبير، من أجل إيصال آرائه، في إطار ما يعتبره استغناء عن مؤسسات الإعلام التقليدية التي تناصبه العداء، بحسب قوله.

إلا أن بعض الخبراء يتهمون ترامب، بترويج مغالطات وأكاذيب في محاولة منه لاستمالة الرأي العام.

#مواقع التواصل الاجتماعي #شعوب

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