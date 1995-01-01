من هم الفائزون بجوائز نوبل 2019؟

وكالات / سما /

اختتم موسم جوائز نوبل عام 2019 بإعلان جائزة الاقتصاد التي كانت حكراً على الرجال على مدى نصف قرن من قيامها.

وتُعتَبر جائزة نوبل الجائزة الأشهر في مجالات الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام، وتُمنح طبقاً لوصية ألفريد نوبل التي وقعها عام 1895، والتي أعلن فيها تحويل الجزء الأكبر من ممتلكاته إلى سندات مالية، واستثمارها لتوزَّع الفائدة العائدة عليها لمنح الجوائز الخمس سنوياً.

وكل عام تتجه أنظار العالم إلى السويد والنرويج حيث يُقام في العاشر من ديسمبر من كل عام احتفال كبير، تقديراً للعلماء والأدباء وأولئك الذين أحدثوا أكبر منفعة للبشرية، بعد أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال شهر أكتوبر من كل عام.

ما هي الجائزة وكيف تسليمها؟

في 1 أكتوبر من كل عام تبدأ الأكاديمية الملكية السويدية الإعلان عن جوائزها، والمعروفة باسم جوائز نوبل، في مجالات الطب والكيمياء والفيزياء والأدب والسلام والاقتصاد.

وينتظر أن يسلّم ملك السويد الجوائز للفائزين في هذا العام في مدينة استوكهولم، في حين تُسلم جائزة نوبل للسلام في مدينة أوسلو، وذلك في العاشر من ديسمبر المقبل، الذي يوافق يوم وفاة العالم السويدي ألفريد نوبل الذي أسس جوائز نوبل في وصيته عام 1895.

والجائزة عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية ومبلغ مالي، ومنذ انطلاقها سنة 1901، تحددت الجائزة المالية بخمسة ملايين كرونة (ما يعادل مليون دولار)، غير أن قيمتها تغيرت مع السنوات، وتبلغ هذا العام 9 ملايين كرونة سويدية (905 آلاف دولار)، وبالنسبة لحائزي الجائزة في المجال نفسه، يقسَّم المبلغ بينهم، ولا يشترط أن يُقسّم بالتساوي.

آخر الفائزين

اليوم الاثنين 14 أكتوبر، كان آخر إعلان للفائزين من جائزة نوبل، وكان في العلوم الاقتصادية لعام 2019، حيث مُنحت لثلاثة أمريكيين؛ اثنان منهم من أصول فرنسية وهندية.

والثلاثة الفائزون هم الأمريكي من أصل هندي، أبهيجيت بانرجي، وزوجته الفرنسية الأمريكية إستر دوفلو والأمريكي مايكل كريمر.

وذكرت الأكاديمية الملكية السويدية، في حساب جائزة نوبل "ذا نوبل برايز" على "تويتر"، أن الأمريكيين الثلاثة منحوا جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية المعروفة رسمياً بجائزة "سفيرغيس ريسكبانك" في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل.

وأوضحت أنهم فازوا بالجائزة تقديراً لجهودهم في "طرح حلول للتخفيف من حدة الفقر العالمي".

نوبل للسلام

وحصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على جائزة نوبل للسلام هذا العام، تقديراً لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو، 11 أكتوبر، حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام هذا العام، وأضافت اللجنة أن أحمد فاز بالجائزة تقديراً لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو 2018، بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

نوبل للفيزياء

وبسبب إسهاماتهم في فهم تطور العالم وموضع الأرض بالنسبة للكون، مُنِحت جائزة نوبل للفيزياء 2019 لثلاثة علماء، أحدهم كندي - أمريكي والآخران سويسريان.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في استوكهولم، 8 أكتوبر، فوز الكندي-الأمريكي جيمس بيبلز، والسويسريين ميشيل مايور وديدييه كويلوز، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019؛ لإسهاماتهم في فهم تطور العالم وموضع الأرض بالنسبة للكون.

وذكرت لجنة نوبل أن أبحاث بيبلز قدمت أساساً لفهم تاريخ الكون من الانفجار الكبير وحتى اليوم، فيما اكتشف الباحثان السويسريان، في عام 1995، كوكباً خارج المجموعة الشمسية، يدور حول نجم شبيه بالشمس.

وسيحصل بيبلز على نصف الجائزة، التي يبلغ إجمالي قيمتها نحو 830 ألف يورو (9 ملايين كرونة سويدية)، بينما يقتسم السويسريان النصف الثاني.

نوبل للآداب

وأعلنت "الأكاديمية السويدية"، في 10 أكتوبر، في استوكهولم، فوز الكاتب النمساوي بيتر هاندكه (1942) بـ"جائزة نوبل للآداب" لسنة 2019، في حين عادت الجائزة في دورتها لسنة 2018، والتي تأجّلت العام الماضي بسبب فضيحة جنسية طالت الأكاديمية، إلى الكاتبة والناشطة البولندية أولغا توكارتشوك (1962).

وقال السكرتير الدائم الجديد للأكاديمية السويدية، ماتس مالم، إن هاندكه حصد الجائزة "لأعماله المؤثرة التي تميزها براعة لغوية تستكشف محيط وخصوصية التجربة الإنسانية".

وأوضح رئيس لجنة جائزة نوبل للآداب، أندرس أولسون، أن القائمة المختصرة كانت مكونة من 8 مرشحين، تم اختيار اثنين منهم لجائزتي 2018 و 2019.

نوبل للكيمياء

ونال جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2019، 9 أكتوبر، ثلاثة علماء هم: الأمريكي جون بي. غودينوف، والإنكليزي الأمريكي إم. ستانلي ويتينغهام، والياباني أكيرا يوشينو، عن اكتشافاتهم في حقل بطاريات الليثيوم، في إطار السعي نحو عالم لاسلكي خالٍ من الوقود الأحفوري.

وأعلنت لجنة نوبل أن العلماء الثلاثة كوفئوا على جهودهم العلمية، وأن اكتشافاتهم المتطورة لـ"بطاريات الليثيوم-أيون أحدثت ثورة في حياتنا وتستخدم في كل شيء، من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمركبات الكهربائية، من خلال عملهم، وضع الحاصلون على جائزة الكيمياء لهذا العام الأساس لمجتمع لاسلكي خال من الوقود الأحفوري".

نوبل للطب

وكان "موسم نوبل" افتتح بالإعلان عن الفائزين بالجائزة في مجال الطب، بعدما ذهبت هذا العام لثلاثة علماء عن أبحاثهم في معرفة آلية لعلاج أمراض عديدة.

وأعلن معهد كارولينسكا السويدي في استوكهولم، 7 أكتوبر، فوز الأمريكيين ويليام كايلن وغريج سيمنزا والبريطاني السير بيتر راتكليف، بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأوكسجين وتتكيف مع مستوياته.

وذكرت لجنة الجائزة أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة، مضيفة أن هذا الاكتشاف مهد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.

وقال مجلس نوبل في معهد كارولينسكا في حيثيات قراره: "أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون إلا أن عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأوكسجين بقيت لغزاً مدة طويلة".

وأضاف: "تكافئ جائزة نوبل هذه السنة أعمالاً كشفت آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأوكسجين المتقلب في الجسم."