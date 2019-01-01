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وفد طبي أردني ينجح بإجراء 4 عمليات "زراعة كلى" بغزة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد طبي أردني ينجح بإجراء 4 عمليات "زراعة كلى" بغزة


غزة / سما /

تمكن وفد طبي أردني، متخصص في زراعة الكلى من إجراء 4 عمليات زراعة في قطاع غزة.

وقال د. عبد الله القيشاوي مسئول قسم الكلى بمجمع الشفاء، في تصريحات صحفية، إن الوفد الطبي الأردني أجرى خلال اليومين الماضيين 4 عمليات من أصل 6 موجودة في القسم، مبينا أن النتائج الأولية أشارت إلى نجاح تلك العمليات.

وأعرب القيشاوى عن أمله في أن تتوج الطواقم الطبية نجاحاً خلال الفترة المقبلة بإنشاء المركز المتخصص لزراعة الكلى ونقل الخبرات والذي سيساهم بشكل كبير في رفع وتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي.

ونوّه إلى أن "وفد بريطاني أخر متخصص في زراعة الكلى سيزور قطاع غزة مطلع نوفمبر المقبل لإجراء عمليات زراعي كلى لـ 6 حالات جديدة".

#زراعة كلى #وفد طبي

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