  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير القانوني في بيت لحم

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم/ سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه وبناءً على معلومات استخباراتية، وبدعم ومساندة من جهاز الأمن الوطني، الاستخبارات العسكرية، الشرطة، والارتباط العسكري، تمكن جهاز الضابطة الجمركية في محافظة بيت لحم، فجر اليوم الأربعاء، من ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير القانوني، داخل إحدى المخازن بالمدينة؛ وذلك لعدم قانونيته ولضرره على الجانب الاقتصادي.

وأوضح البيان، أن الكميات المضبوطة جاءت مفصلة كالآتي: 363 كروز دخان أجنبي، 24 بكيت دخان عربي، 33 كيلوا معسل، 825 بكيت دخان إسرائيلي حلل، 103 بكيت فلتر دخان. إذ تم ضبط الكميات المذكورة والتحفظ عليها. واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#الدخان #المعسل

الأكثر قراءة اليوم

بوتين يهدي الملك سلمان صقرا روسيّا .. أعجب بخنجر (شاهد)

في تطور دراماتيكي ..أردوغان يؤيد دخول الجيش السوري مدينة منبج

مطالبا الملك سلمان بالافراج عنهم.. بحر يلتقي ممثلي العائلات المعتقلين بالسعودية

فيديو.. التعادل السلبي يحسم لقاء منتخبنا الوطني ونظيره السعودي

الديمقراطية تدعو لإنصاف موظفي السلطة بغزة مالياً وإدارياً

كيندال جينر تُغرم بشاب فلسطين

مصدر عسكري: مواقع الجيشين السوري والتركي متقاربة والاشتباك وارد في اي لحظة

الأخبار الرئيسية

حماس

رئيس أركان الاحتلال السابق: عندما فكرنا في إسقاط حماس اختلفنا وتراجعنا

الغمر

الممكلة الأردنية : تمديد تأجير الباقورة والغمر لإسرائيل غير صحيح

رويترز: واشنطن شنت هجوما سيبرانيا ضد إيران بعد عدوان "أرامكو"

الاحتلال يحقق مع الأسير عربيد داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى هداسا بالقدس

استغرق خمس ساعات.. قيادي بالجهاد يكشف عن الملفات التى ناقشها وفد حركته بالقاهرة