بيت لحم: مستوطنون يقتحمون نبع الحنية ويؤدون طقوس تلمودية

بيت لحم/ سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، منطقة نبع الحنية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله ، ان عشرات المستوطنين اقتحموا نبع الحنية جنوب القرية، وأدوا طقوسا تلمودية، في الوقت الذي تمنع قوات الاحتلال أصحاب الأرض من الدخول اليها واستصلاحها.

وأضاف عوض الله، ان بلدية الاحتلال في القدس استولت قبل سنوات على كافة الأراضي في تلك المنطقة، والتي يكثر فيها منازل قديمة، ومنعت أصحابها من الوصول اليها، بعد احاطتها بأسلاك شائكة واغلاقها بواسطة بوابة، إضافة الى تسيير دوريات، ونصب كاميرات مراقبة في محيطها.