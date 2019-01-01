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النمس يعود لتدريب فريقه السابق

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
النمس يعود لتدريب فريقه السابق


غزة / سما /

أعاد نادي القادسية التعاقد مع الكابتن نادر النمس لتدريبه فيما تبقى من مباريات في دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني السابق الكابتن إياد عدوان.

وجاء تعيين النمس مدرباً للقادسية عقب أيام قليلة على استقالته من تدريب فريق شباب رفح الذي ساءت نتائجه منذ بداية الموسم الجاري للدوري الممتاز، وحلت مكانه لجنة مؤقتة بقياد الكابتن بسام الأخرس.

وسبق للنمس وأن قاد فريق القادسية للصعود إلى الدرجة الممتازة لأول مرة في تاريخه قبل ثلاثة مواسم، حيث مكث موسماً واحداً قبل العودة من جديد للدرجة الأولى، حيث تولى تدريبه الكابتن طارق الترتوري ومن ثم الكابتن إياد عدوان.

#نادر النمس #القادسية

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