رقم مميز لمدافع في دوري الممتازة

غزة / سما /

أحرز لاعب فريق الصداقة ميسرة البواب الهدف رقم 100 في دوري الدرجة الممتازة، خلال لقاء فريقه أمام غزة الرياضي, ضمن منافسات الأسبوع السابع من المسابقة.

وسجل البواب هدف التعادل للصداقة، بعدما كان متأخرا بهدف كامل الترامسي، قبل أن يدوّن زميله صائب أبو حشيش الهدف الثاني ليقوده للفوز بالمباراة (2-1).

ويعدّ المدافع من أبرز لاعبي الصداقة هذا الموسم، إذ يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 3 أهداف من ضمن 6 لاعبين سجلوا له في الموسم حتى الأن.

ومع ختام مباريات الاثنين وصل عدد أهداف الدوري إلى 102 هدفا، علما أن أول الأهداف سجل بتوقيع لاعب هلال غزة أحمد العكاوي في مرمى أهلي غزة.

يشار إلى أن يسار الصباحين مهاجم خدمات رفح يتصدر قائمة هدافي دوري الدرجة الممتازة حاليا برصيد 6 أهداف.