ساها ينصح مانشستر يونايتد بالتوقيع مع رونالدو

وكالات / سما /

يعتقد اللاعب الفرنسي السابق لويس ساها بأن نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو قادر على إعادة إحياء مانشستر يونايتد من جديد، بعد أكثر من عشرة أعوام على رحيله.

ولعب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد من عام 2003 حتى عام 2009 وقاده خلال هذه الفترة إلى التتويج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في عام 2008، لكن ريال مدريد اشتراه بعد عام فقط مقابل 94 مليون يورو، كأغلى صفقة في التاريخ خلال تلك الفترة.

ويعاني مانشستر يونايتد منذ عدة أعوام من انخفاض جودة الفريق، وهذا أثر على نتائجه، ويحتل الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 9 نقاط بعد مرور ثمان جولات على انطلاق الموسم.

وقال لويس ساهم في تصريح نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية “كل ما يكنني قوله لكم بأني معجب بكريستيانو رونالدو أكثر لأنه يلعب في يوفنتوس، أصبح أكبر سناً عن الوقت الذي التقينا فيه للمرة الأولى، ماذا يفعل الآن كلاعب كرة قدم ؟، إنه مجنون، جسده رائع، هو مثال رائع ويعتبر محل هوس بالنسبة للمهاجمين”.