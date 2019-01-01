رياض محرز يحذر الجماهير من منتحل شخصيته !

وكالات / سما /

نشر النجم الجزائري رياض محرز، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، تحذيراً على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، من وجود رقم ينتحل شخصيته ويتواصل مع الناس على تطبيق “واتس آب”.

ظهر في الصورة رقم الهاتف المستخدم في خداع الناس على تطبيق المحادثة، وضع محرز علامات ممنوع والخطأ مع كتابة تعليق: هذا ليس أنا.

كان محرز قد شارك في اللقاء الودي الدولي بين الجزائر وكولومبيا الذي أقيم في مدينة ليل الفرنسية، وشهد فوز أبطال إفريقيا بنتيجة (3-0)، وسجل نجم السيتي هدفين.

واحتشد أكثر من 30 ألف مشجع جزائري في مدرجات استاد بيير موروا، وشاهدوا منتخب بلادهم وهو يحافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة 16 على التوالي.

وافتتح بغداد بونجاح التسجيل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 15 بعد تمريرة من محرز، وأطلق مهاجم السد القطري تسديدة قوية في الزاوية العليا لمرمى الحارس ديفيد أوسبينا.

وضاعف محرز النتيجة في الدقيقة 18 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وخدعت أوسبينا لتدخل المرمى.

وسدد بونجاح في إطار المرمى في الدقيقة 28 بينما تصدى رايس مبولحي حارس الجزائر لمحاولة لويس موريل مهاجم كولومبيا في الجهة المقابلة في الدقيقة 34.

وعزز محرز المتألق تفوق الجزائر في الدقيقة 65 بعد مجهود فردي، إذ انطلق لاعب مانشستر سيتي من على الجناح الأيسر متجها إلى قلب الملعب قبل أن يسدد من عند حافة منطقة الجزاء في شباك أوسبينا.