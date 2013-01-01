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أوناي إيمري لا يفكر سوى في رحيل أوزيل عن آرسنال

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوناي إيمري لا يفكر سوى في رحيل أوزيل عن آرسنال


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ذا ميرور” الإنجليزية بأن الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق آرسنال الحالي لا يفكر سوى في رحيل الألماني مسعود أوزيل عن صفوف الجانرز.

وكان الألماني مسعود أوزيل صاحب 31 عاماً قد انتقل لفريق آرسنال صيف عام 2013، قادماً من ريال مدريد الإسباني.

وبعدها أصبح مسعود أوزيل أحد الدعائم الرئيسية والتي لا غنى عنها في تشكيلة آرسنال خلال السنوات الماضية.

 ولكن بعد ذلك هبط مستواه بشكل كبير، خاصةً مع قدوم أوناي إيمري، وهو الآن يستعد للرحيل عن النادي اللندني.

وأشارت الصحيفة أن أولوية أوناي إيمري في سوق الانتقالات الشتوية أو الصيفية هي بيع الألماني مسعود أوزيل.

وأكملت الصحيفة أن إدارة آرسنال أيضاً ترغب في رحيل أوزيل بسبب راتبه الأسبوعي الكبير، حيث يتقاضى اللاعب 350 ألف استرليني.

الفكرة الرئيسية هي بيع اللاعب لأي فريق آخر، أو حتى على أقل تقدير إعارته مع دفع جزء بسيط من راتبه.

الجدير بالذكر أن عقد مسعود أوزيل سينتهي مع فريقه آرسنال صيف عام 2021.

#أوناي إيمري #ارسنال #أوزيل

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