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فابيان رويز يُخطط لتقييد نابولي بشرط صارم

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فابيان رويز يُخطط لتقييد نابولي بشرط صارم


وكالات / سما /

دائماً ما يسعى العملاقين ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدمات أفضل اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات، وهو ما يجعل مصالحهما تتعارض في مناسبات كثيرة ويقودهما للاهتمام بالتعاقد مع نفس اللاعب.

ووضع الناديان عينيهما على الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي من أجل ضمه بنهاية الموسم، فالمرينجي يسعى لضمه في ظل صعوبة التعاقد مع بول بوجبا، أما البلاوجرانا فيتطلع دائماً لجلب اللاعبين الذين يُتقنون أسلوبه.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن نابولي ليست لديه نية في التخلي عن جوهرته، موضحة أن الرئيس دي لورينتيس يخطط لتمديد عقد اللاعب، مع وضع شرط جزائي في عقده بقيمة 120 مليون يورو.

رويز يكبل نابولي:

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن فابيان رويز يُخطط لتقييد نابولي بشرط صارم، ففي مفاوضاته مع النادي الإيطالي على تجديد العقد، لن يوافق اللاعب سوى على بند أقل من 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن فابيان رويز يريد إدراج بند في عقده الجديد، يسمح له بالرحيل مستقبلاً بأقل من 100 مليون يورو، خاصة وأن اللاعب يحظى باهتمام ريال مدريد وبرشلونة وكذلك مانشستر سيتي.

يذكر أن رويز انضم إلى نابولي في صيف 2018 قادماً من ريال بيتيس الإسباني، في صفقة كلفت النادي الإيطالي 30 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع فريق الجنوب حتى عام 2023.

#فابيان رويز #نابولي

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