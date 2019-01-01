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وزير زراعة الاحتلال برفقة عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير زراعة الاحتلال برفقة عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى


القدس المحتلة / سما /

اقتحم وزير زراعة الاحتلال الاسرائيلي يوري ارئيل، اليوم الأربعاء، برفقة عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن وزير زراعة الاحتلال برفقة عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسة.

في السياق ذاته،  دعت جماعات الهيكل المزعوم، إلى إقامة برنامج غنائي للمستوطنين مساء اليوم، فوق درجات القصور الأموية الجنوبية الملاصقة لقبلة الأقصى.

#الاحتلال #الاقصى #يوري ارئيل

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