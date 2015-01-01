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الأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدان بتخزين مواد مخدرة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

أدانت محكمة بداية جنين، بصفتها محكمة جنايات برئاسة القاضي أيمن صالح، المتهم (م، ش)، بتهمة تخزين مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا لأحكام المادة (21/2) من القرار بقانون رقم (18) لسنة (2015) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة جنين أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة نعيم العلي .

#الأشغال الشاقة

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