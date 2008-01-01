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رئيس أركان الاحتلال: عندما فكرنا في إسقاط حماس اختلفنا وتراجعنا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أركان الاحتلال: عندما فكرنا في إسقاط حماس اختلفنا وتراجعنا


القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق "غابي أشكنازي"، أنه لا يوجد لدى الجيش خطط من أجل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة.

قال أشكنازي إنه قبل العدوان على غزة، في نهاية العام 2008 وبداية 2009، وكان رئيس أركان الجيش حينذاك، "جرى حوار شامل للغاية مع المستوى السياسي، حول إسقاط حركة حماس، لكننا عندما فكرنا في اليوم التالي تراجعنا واختلفنا.

وأضاف، "كان هذا مهم لي كرئيس هيئة الأركان العامة، وجزءا من دروس حرب لبنان الثانية، وبدأ هذا الحوار في أعقاب مطلب الكابينيت (الحكومة الأمنية – السياسية الإسرائيلية المصغرة) بالقضاء على حماس، وهذه تعليمات شرعية وبالإمكان تنفيذها" على حد قوله.

وتابع"، "لكن لأنه توجد مداولات، عليك أن تستعرض الثمن وتبعات ذلك، التكلفة والتبعات وماذا سيحدث في اليوم التالي للحرب، وعندها ترى أن الحماسة تتراجع وتعريف الهدف من الحرب يتقلص، وفي النهاية، تقلص ذلك إلى تغيير الواقع الأمني من خلال توجيه ضربة شديدة لحماس وإعادة الأمن".

#غابي اشكنازي #حماس #الحرب

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