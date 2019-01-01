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تدهور الحالة الصحية للأسيرة المضربة "هبة اللبدي"

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تدهور الحالة الصحية للأسيرة المضربة "هبة اللبدي"


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بتدهور الحالة الصحية للأسيرة هبة اللبدي 32 عاما، والمضربة عن الطعام منذ 23 يوما على التوالي ضد اعتقالها الإداري، والتي تقبع بظروف عزل قاسية وصعبة "بعزل الجلمة".

وبينت محامية الهيئة التي زارت اللبدي أمس، أن الأسيرة تعاني من ضيق وانقطاع بالنفس، واضطرابات ونخزات حادة في القلب، ودوخه، وصعوبة في الكلام، ونقصان كبير في الوزن.

وأضافت، أن الأسيرة تواصل مقاطعة عيادات السجون وأخذ أياً من أنواع المدعمات أو الأملاح، ما يهدد بإصاباتها بسكتة قلبية حادة، أو خلل وظيفي في أحد أعضائها الحيوية أو الأعصاب.

وأوضحت المحامية، أن الأسيرة تقبع في زنزانة ضيقة عتمة عديمة التهوية والإضاءة مليئة بالرطوبة والحشرات، وفيها 4 كاميرات مراقبة، وترفض إدارة السجن إعطائها أية احتياجات شخصية حتى أنها ما زالت بنفس الملابس والملابس الداخلية منذ أكثر من شهر.

وحذرت الهيئة من تدهور الحالة الصحية للأسيرة اللبدي بشكل خطير خلال الأيام المقبلة في ظل الإجراءات التعسفية الانتقامية التي تتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال، ومطالبتا بضرورة بذل كل الجهود اللازمة على المستوى الأردني والعربي لإطلاق سراح اللبدي كونها تحمل الجنسية الأردنية الى جانب الجنسية الفلسطينية.

#هبة اللبدي

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