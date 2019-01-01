إذاعة الاحتلال: العاهل الأردني يوافق على تمديد تأجير "الغمر" لاسرائيل لعام آخر

القدس المحتلة / سما /

قالت اذاعة جيش الإحتلال ، اليوم الأربعاء ، بأن العاهل الأردني ابدى موافقته لتمديد مدى تأجير منطقة الغمر الواقعة الى الجنوب من البحر الميت، لإسرائيل لعام إضافي.

وكانت مدة استئجار هذه المنطقة لإسرائيل من المقرر ان تنتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بعد مرور 25 عاما على تأجيرها لإسرائيل وفقا لاتفاقية وادي عربا الموقعة بين إسرائيل والأردن.

ونصت اتفاقية وادي عربا على ان تؤجر المملكة الأردنية الهاشمية كلا من منطقتي الغمر في جنوبي البحر الميت والباقورة الواقعة في منطقة بيسان، لإسرائيل لمدة 25 عاما، على ان تمدد هذه الفترة بصورة تلقائية في حال لم يطلب الأردن قبل انتهاء المدة بعام الغاءها.

وبالفعل فقد طلب الأردن العام الماضي، أي قبل انقضاء فترة التأجير بعام كامل نيته بعدم تمديد تأجير هاتين المنطقتين لإسرائيل، مما اثار مخاوف المزارعين الإسرائيليين الذين يفلحون الأرض في هاتين المنطقتين ويعتبرونها مصدر ارزاقهم.

وسلّط الاعلام الإسرائيلي الضوء على أن "إسرائيل باقية في الغمر". وقال إيلي إرزي أحد مُهندسي بند التأجير في اتفاقية "وادي عربا" قبل 25 عاما، والعضو في طاقم المفاوضات الحالي، إن "لإسرائيل قوة أكبر من ناحية قضائية في الباقورة. بوسع الملك الأردني منعنا من دخول إلى الباقورة، لكنه يعلم أن ملكية الأرض تابعة لنا".

ورأى إرزي أن عدم التوصل إلى اتفاق كامل مع الأردنيين، يعود إلى ما أسماه "الوضع السياسي المعقّد في إسرائيل"، حيث لم تتمكن الأحزاب من التوافق على تشكيل حكومة، منذ نحو نصف عام.

وأضاف "من يقود المفاوضات هي وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي، لكن بغية اتخاذ قرار نحن نحتاج إلى قرار من الحكومة، وهي مشلولة".