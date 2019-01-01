الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم أسرى محررون من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين بينهم أسرى محررون من محافظة الخليل .

وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين منتصر عبد الحميد محيسن (26 عاما)، وورد إبراهيم يوسف عوض (19 عاما)، وذلك بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما بمنطقة البياضة والاتصالات ببلدة بيت أمر شمال الخليل، ونقلتهما إلى مركز توقيف وتحقيق عصيون.

كما اعتقلت تلك القوات من مدينة دورا جنوبا، الأسيرين المحررين عصام حسين مشارقة، وحمزة نادر عزمي أبو هليل، والشاب أيوب عمر رشيد طرايرة من بلدة بني نعيم شرقا، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.

وقالت مصادر أمنية ، ان قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: أحمد محمد الجمل في حارة أبو سنينة جنوبا.