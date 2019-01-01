  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

كيندال جينر تُغرم بشاب فلسطين

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيندال جينر تُغرم بشاب فلسطين


وكالات-القدس-

تصدر خبر ارتباط كيندال جينر والفلسطيني فيصل خضرة عناوين الأخبار في المجلات العالمية، وذلك لأن صداقتهما الطويلة تحولت مؤخراً لقصة حب.. وأصبح الجميع يسأل من هو حبيبها؟

وكثرت التساؤلات بعد أن رصدت عدسات الكاميرات فيصل خضرة وكيندال جينر أثناء خروجهما من مطعم فاخر في سانتا مونيكا، حيث كانا يتناولان طعام العشاء معاً، خاصة بعد أن أكد موقع TMZ أنهما يعيشان بالفعل قصة حب.

وبدأت التكنهات عندما ظهر الثنائي معاً خلال حفل زفاف جاستن بيبر وهايلي بلدوين، حيث أنهما لم يفترقا وكانا يتصرفان كعاشقين، وقبلها شوهدا معاً قبل بضعة أشهر خلال مهرجان كوتشيلا الموسيقي، إلا أن العارضة الحسناء نفت وقتها ارتباطهما عاطفياً.

فيصل خضرة معروف في هوليوود باسم "فاي خضرة" وهو مغني صاعد مولود في السعودية وتربى في الإمارات قبل أن ينتقل إلى أمريكا، وهو يعمل كعارض أزياء إلى جانب عمله الموسيقي، وعمره حالياً 27 عاماً وظل صديقاً مقرباً من كيندال جينر لسنوات.

والدة فيصل خضرة مازالت تمتلك متجر The Art of Living في الرياض، ولديه شقيقتان توأم تعملان كـ DJ.

فيصل خضرة لديه أصدقاء مشاهير في هوليوود من بنيهم جاستن بيبر وكورتني كارداشيان وجيجي وبيلا حديد.

الأكثر قراءة اليوم

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

بوتين يهدي الملك سلمان صقرا روسيّا .. أعجب بخنجر (شاهد)

نتنياهو لن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة و ينتظر قرار ليبرمان

رام الله : الداخلية تنفي تجميد الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية في غزة

”لعلكم تتعلمون الوفاء” .. فيديو: صحفية إيطالية تعطي بومبيو طعاما للكلاب

مطالبا الملك سلمان بالافراج عنهم.. بحر يلتقي ممثلي العائلات المعتقلين بالسعودية

التعادل السلبي يحسم لقاء منتخبنا الوطني ونظيره السعودي

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 مواطنا في الضفة فجرًا

الاحتلال يحقق مع الأسير عربيد داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى هداسا بالقدس

استغرق خمس ساعات.. قيادي بالجهاد يكشف عن الملفات التى ناقشها وفد حركته بالقاهرة

الشيخ: تحديد موعد الانتخابات بعد انتهاء المشاورات.. و"أبو مازن" مرشح "فتح" الوحيد للرئاسة

الرئيس يصل الرياض في زيارة رسمية