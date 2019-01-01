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في تطور دراماتيكي ..أردوغان يؤيد دخول الجيش السوري مدينة منبج

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 07:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في تطور دراماتيكي ..أردوغان يؤيد دخول الجيش السوري مدينة منبج


انقرة/وكالات/


قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دخول الجيش السوري مدينة منبج ليس أمرا سلبيا، مضيفا أنه "ينبغي ألا يظل المتشددون هناك".

وأكد أردوغان ليلة امس أنه لا يمانع انتشار الجيش السوري شمال البلاد شرط خروج الإرهابيين من المنطقة.

وأضاف في تصريح نقلته قناة "NTV" التركية، أن المحادثات مع روسيا والولايات المتحدة بشأن مدينتي كوباني ومنبج مستمرة.

وأفاد بأن عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال شرق سوريا واضحة، مشددا على أن الهدف منها هو إبعاد المقاتلين الأكراد لمسافة تتجاوز 32 كيلومترا داخل سوريا.

وصرح أردوغان بأنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيا لن تتفاوض "مع إرهابيين"، كما أكد له أن بلاده لن تعلن أبدا وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وبين الرئيس التركي أنه ليس قلقا من العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة.

إلى ذلك، قالت الرئاسة التركية، إن أردوغان أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الهجوم في سوريا سيساهم في المعركة ضد الإرهاب ووحدة الأراضي السورية وعملية الحل السياسي.

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