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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم أجزاء من منزله في حي وادي الحمص

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم أجزاء من منزله في حي وادي الحمص


القدس المحتلة / سما /

 أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطن المقدسي محمد الأطرش، على هدم أجزاء من منزله، في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بعد قرار محكمة الاحتلال هدم المنزل بحجة "القرب من الجدار الأمني".

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي وادي الحمص زياد حمادة، إن بناية الأطرش مكونة من أربعة طوابق وتسوية، وقد جرى هدم الروف والطابق الذي يقع أسفله، خشية من أن تهدمه جرافات الاحتلال، وتحمل العائلة تكلفة الهدم.

وأضاف حمادة أن محكمة الاحتلال أمهلت الأطرش مدة أسبوع للقيام بعملية الهدم، لافتا إلى أن أمر الهدم الصادر يقضي بهدم الطوابق الأربعة.

ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت في الثاني والعشرين من شهر تموز الماضي، مجزرة بهدم 10 بنايات، وتفجير أخرى من أصل 16 بناية مخطرة بالهدم، تؤوي عشرات العائلات المقدسية في حي وادي الحمص.

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