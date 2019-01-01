دولة فلسطين تشارك في اعمال الدورة ال 88 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية

رام الله / سما /

تشارك دولة فلسطين في أعمال الدورة الـ٨٨ للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) المنعقدة في جمهورية تشيلي، في الفترة ما بين ١٥-١٨ من الشهر الجاري.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية لدولة فلسطين بعد حصولها على العضوية الكاملة في منظمة الانتربول نهاية عام ٢٠١٧،حيث يضم الاجتماع وفوداً من ١٩٤ دولة عضو في هذه المنظمة.

ويمثل فلسطين في هذا الاجتماع اللواء الدكتور / محمد الجبريني المساعد الأمني لوزير الداخلية و العميد الدكتور / محمود صلاح الدين مدير المكتب المركزي الوطني(انتربول فلسطين) و الملازم أول / شرف سويطات ضابط حماية البيانات في مكتب إنتربول فلسطين.

ويعتبر هذا الاجتماع ذو أهمية كبيرة من حيث مستوى الحضور والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والتي تتضمن التصويت على انضمام دول جديدة لمنظمة "الإنتربول" والتصويت على شَغل المناصب في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ما سيمنح دولة فلسطين ثقلا سياسيا على المستويين الإقليمي والدولي. بالإضافة الى مناقشة العديد من القرارات التي تهم المنظمة الدولية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود