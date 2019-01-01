إطلاق مشروع تركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات تدريب السواقة

نابلس / سما /

أطلق وزير النقل والمواصلات عاصم سالم من مدينة نابلس، الثلاثاء، مشروع تركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات تدريب السواقة.

وأكد سالم أن هذا المشروع يأتي في وقت تعمل به الوزارة على تطوير عملها وخدماتها المقدمة للجمهور ورفع كفاءة موظفيها بما ينسجم ورؤية الوزارة بتنظيم قطاع النقل والمواصلات وتطويره والنهوض به من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

كما أكد أن هذا المشروع والذي انطلق من مدينة نابلس كبداية لتعميمه في كافة محافظات الوطن، تسعى الوزارة من خلاله لضمان حق الطالب والفاحص على حدٍ سواء، حيث أصبح بالإمكان مراجعة كافة الإمتحانات العملية لضمان ضبط الجودة والالتزام بالتعليمات والقوانين وإجراءات منح رخص القيادة.

من جانبه، أكد مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة أن هذا المشروع يأتي تتويجاً للعديد من الاجتماعات واللجان المشكلة لتطوير خدمات الوزارة، إنفاذاً لتعليمات الوزير وبتضافر جهود كافة الشركاء، ومن ضمنهم نقابات أصحاب مدارس السواقة.

وأضاف عكوبة أن تركيب الكاميرات في مركبات تدريب السواقة يزيد من قدرة الوزارة على مراقبة وضبط عملية منح رخص القيادة وفق الأنظمة والقوانين، ويحمي حق الطالب بالحصول على فرص متكافئة إنسجاماً مع معايير النزاهة والشفافية.