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السفير اللوح يعود المرضى الفلسطينيين في مستشفى فلسطين بالقاهرة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير اللوح يعود المرضى الفلسطينيين في مستشفى فلسطين بالقاهرة


القاهرة /سما/

 عاد سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم الثلاثاء، عددا من المرضى الفلسطينيين، الذين يتلقون العلاج في مستشفى فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة، للإطمئنان على وضعهم الصحي.

واستمع السفير، خلال الزيارة التي رافقه فيها المستشار الطبي للسفارة حسام طوقان، إلى ملاحظات المرضى، ووجه تعليماته بتذليل العقبات واستمرار التواصل معهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

وزار السفير اللوح الأسير المحرر عماد عريف، واللواء محمد الهندي في العناية المشددة، بالإضافة إلى مرضى آخرين.

وثمن المرضى زيارة السفير، وحرص السفارة على متابعة شؤونهم والوقوف على مطالبهم خدمة لأهالي قطاع غزة وعموم أبناء شعبنا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، شاكرين لمصر رعايتها الكريمة لعلاج المرضى والجرحى.

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