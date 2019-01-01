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الرئيس يصل الرياض في زيارة رسمية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل الرياض في زيارة رسمية


الرياض /سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تستمر ليومين.

وكان في استقبال الرئيس على أرض مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الآغا، وكادر السفارة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم غد الأربعاء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة.

ويرافق الرئيس، كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إضافة للسفير الآغا.

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