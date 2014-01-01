سرحان يستعرض مشاريع وزارة "الأشغال" وتطورات العمل بغزة

غزة / سما /

استعرض وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان في لقاء مع النخب الفلسطينية عقد بالتعاون مع وزارة الاعلام – مشاريع الوزارة وآخر التطورات والمستجدات في عملية إعادة اعمار غزة وجهود الوزارة في حل مشكلة الإسكان.

وتحدث سرحان عن أبرز المشاريع التي قامت بها الوزارة منذ عام 2012 وحتى العام الحالي 2019، موضحا أن برنامج الإسكان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 300 مليون دولار.

وبين أن مبلغ 180 مليون دولار عبارة عن مشاريع مدينة سمو الأمير حمد السكنية ومدينة الأمل والعمارات المتفرقة ومشروع مؤسسة التعاون ومشروع إسكان "تيكا" وغيرها من المشاريع والتي استفاد منها 3800 مواطن .

وأضاف "تم التنسيق مع مؤسسات دولية مثل UNRWA و UNDP لدعم مشاريع الحي السعودي - الإماراتي الياباني الهولندي وغيرها والتي تقدر بمبلغ 120 مليون دولار ، منوها أن الوزارة أطلقت مبادرة سكن كريم لعيش كريم بتكلفة 50 مليون دولار ، ومبلغ 20 مليون دولار لترميم وإعادة بناء وتأهيل بيوت الفقراء بتمويل من جهات عديدة مثل قطر الخيرية والبنك الإسلامي للتنمية واللجنة القطرية والصندوق الكويتي للتنمية".

وأشار إلى أن الوزارة عملت من خلال برنامج إعادة الإعمار إلى حصر الاضرار الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة من خلال اعداد احصائية من حيث نوع الضرر وسنة العدوان وتم تصنيف الأضرار إلى ما قبل 2014 عدوان 2014 حتى شهر 5 من العام الحالي اعتداءات.

ونوه إلى أن إجمالي الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي بلغت 12,007 وحدة سكنية خلال الأعوام السابقة، وأن عدد المباني التي تضررت بشكل جزئي غير صالح للسكن بلغت 7,050 وحدة سكنية، وأن المباني التي تعرضت لأضرار جزئية بلغت حوالي 170,855 بمجموع كلي بلغ 189,912 وحدة سكنية.

وتابع سرحان "إن برنامج إعادة الإعمار الوحدات السكنية المهدومة كليًا أن القيمة المطلوب للبرنامج 12,007 مليون دولار من اجمالي التمويل 435.5 مليون دولار، وأن التعهدات المتوفرة 9,750 من أصل 352.8 مليون دولار، حيث وصل العجز 82.7 مليون دولار لحوالي وحدة سكنية، كما وأوضح أن برنامج إصلاح الأضرار الجزئية الوحدات السكنية المطلوب للبرنامج 177,905، مشيرًا أن التعهدات المتوفرة 104,323 من أصل 205.1 مليون دولار، فيما وصل إجمالي العجز المطلوب90.61 مليون دولار بمجموع كلي بلغ 73,582 وحدة سكنية.

وذكر أن من أهم انجازات الوزارة العمل على برنامج التدعيم العاجل حيث قامت الوزارة بالإشراف على أعمال التدعيم العاجل لمئات المباني الخطرة والآيلة للسقوط بعد الاعتداءات الإسرائيلية من خلال مشاريع المنحة الإيطالية لتعزيز قدرة قطاع الإسكان في قطاع غزة.

وأوضح أن الوزارة من خلال المشروع قامت بإنشاء 281 وحدة سكنية، وإعادة تأهيل 17 بناية تعرضت لأضرار جزئية، وإنشاء 75 بناية تعرضت لدمار كلي وإعادة تأهيل 4 بنايات بحي الندى تعرضت لأضرار بليغة، وإعادة بناء المجمع الإيطالي والعمل على إنشاء 11 وحدة سكنية بواقع 12 عمارة.

وفي مجال برنامج البنية التحتية، تحدث سرحان أن الوزارة عملت على تنفيذ مشاريع شملت إنشاء شارع صلاح الدين والرشيد ومرافق البنية التحتية للأحياء السكنية وصيانة الطرق بمبلغ إجمالي 120 مليون دولار، مضيفًا أن الوازرة في برنامج المباني العامة أشرفت على تنفيذ العديد من المباني العامة مثل قصر العدل ومقر وزارة المالية بقيمة 19 مليون دولار.

وبين أن الوزارة أشرفت على تصميم وتدقيق مخططات العشرات من المباني العامة لصالح المؤسسات الحكومية من خلال برنامج تنظيم وتطوير قطاع الإنشاءات، والعمل على متابعة وضبط جودة مصانع وشركات مواد البناء والمختبرات الهندسية العاملة في قطاع غزة، ومتابعة تصنيف شركات المقاولات العاملة في قطاع غزة، لافتًا أن الوزارة قامت باستخدام آليات ومعدات الوزارة عن ما يزيد عن 300 ألف ساعة عمل لصالح المؤسسات الحكومية والبلديات والمشاريع المختلفة.

وأكد أن الوزارة تنفذ العديد من المبادرات من خلال برامج الإسكان والتي تشمل مبادرة سكن كريم لعيش كريم بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وضمان توفير الحد الأدنى الملائم للسكن لهم، والحد من المشاكل الاجتماعية الناجمة عن اكتظاظ المساكن وذلك بمحاولة السعي لتوفير تمويل عدد من البرامج الرئيسية التي تختص بالحالات الاجتماعية والفقراء.