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هنية يهاتف الرئيس التونسي

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف الرئيس التونسي


غزة / سما /

نّأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية ونجاح العرس التونسي الديمقراطي.

وأشاد هنية خلال اتصاله بسعيد، بالتجربة التونسية الديموقراطية، مثمنًا موقف الرئيس التونسي المنتخب من القضية الفلسطينية، وخاصة ملف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ووصفه إياه بالخيانة العظمى، واستحضاره فلسطين بقوة في خطاباته خلال الدعاية الانتخابية وبعد الفوز.

ونقل رئيس "حماس" تهاني وتحيات الشعب الفلسطيني للشعب التونسي بفوز الرئيس قيس سعيد في هذه المحطة المهمة جدًا.

بدوره، عبّر الرئيس التونسي عن شكره وتقديره للاتصال، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في الوجدان العربي، وأنه سيبقى إلى جانب الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم، ويقيموا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس رغم كل محاولات تغييب القضية الفلسطينية التي جرت على مدار أعوام طويلة مضت.

وأرسل الرئيس التونسي تحياته للشعب الفلسطيني عامة وفي غزة خاصة الذي قدم نموذجًا عظيمًا في الثبات والصمود والصبر والمقاومة، مشيرًا إلى عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والتونسي.

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