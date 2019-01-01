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أول حالة وفاة في لبنان بسبب اشتعال الحرائق

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول حالة وفاة في لبنان بسبب اشتعال الحرائق


بيروت /سما/

أعلنت وسائل اعلام لبنانية مساء اليوم الثلاثاء وفاة أحد رجال الدفاع المدني أثناء محاولته إخماد الحرائق التي اشتعلت في جبل لبنان منذ مساء أمس والتي أدت لمحاصرة الناس في منازلهم.

وكان موقع الجديد أكد أن الشاب سليم أبو مجاهد (33 سنة) والأب لطفلين توفي بسبب تنشقه كمية كبيرة من دخان الحريق الذي شب في منطقة بتاتر في جبل لبنان.

وقد أدت درجات الحرارة العالية إلى اندلاع حرائق مختلفة في كل المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب ساهمت الرياح بامتدادها والقضاء على مساحات حرجية.

وقد أتى الحريق على مساحة آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري اضافة الى الاحراج، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، الا ان الخسائر حتى الآن اقتصرت على الماديات والاشجار والطبيعة.

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