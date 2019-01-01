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"التربية" توقف أحد معلميها عن العمل جراء ضربه للطَّلَبَة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" توقف أحد معلميها عن العمل جراء ضربه للطَّلَبَة


رام الله / سما /

قررت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، وقف أحد معلميها عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق باشرت عملها فعليا، لاستكمال الإجراءات الإدارية بحقه.

وجاء القرار، وفق بيان صادر عن الوزارة، بعد مقطع فيديو تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أظهر مشهد قيام معلم من مدرسة حربي أبو الضبعات الأساسية في مديرية تربية الخليل بضرب مجموعة من طلبة المدرسة بطريقة وصفتها الوزارة بـ"المستهجنة والمخالفة للسياسات والتعليمات التربوية".

وأكدت "التربية" أنها تتابع هذه الحوادث ببالغ الأهمية، نظرا لما تشكله من خطورة على نفسيات الطلبة، وخرقا واضحا للنظم التربوية، مجددة في الوقت ذاته تأكيدها على رفضها المطلق لكافة أشكال العنف المدرسي، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين والمخالفين للقيم التربوية.

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