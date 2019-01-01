مطالبا الملك سلمان بالافراج عنهم.. بحر يلتقي ممثلي العائلات المعتقلين بالسعودية

غزة / سما/

استقبل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي (المُنحل بقرار من الرئيس)، أحمد بحر في مكتبه صباح اليوم في غزة، وفدًا يمثل عائلات المعتقلين الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية.

وتقدم الوفد عبد الماجد الخضري، شقيق محمد صالح الخضري المعتقل بالسعودة منذ بضعة شهور، هذا وحضر اللقاء كُلاً من النواب: يونس الأسطل، محمد فرج الغول، مروان أبو راس، وأحمد أبو حلبية، بالإضافة لأمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون.

بدوره، قال الخضري إن المملكة العربية السعودية تعتقل العشرات من الفلسطينيين بسجونها المختلفة والمنتشرة في شتى أنحاء المملكة، وأن هناك تجمعاً يضم ممثلين عن عائلاتهم تمت بلورته، لافتاً إلى أن التجمع ينوي تنظيم العديد من الفعاليات الشعبية، والوقفات الاحتجاجية أمام المؤسسات الحقوقية والدولية بهدف تنبيه الرأي العام لمأساتهم المستمرة منذ شهور، مناشدة السلطات السعودية بضرورة الافراج عنهم.

بدوره، طالب أحمد بحر، الملك سلمان بن عبد العزيز، بضرورة الافراج عنهم سيما أنهم لم يخالفوا القوانين السعودية، موضحاً أن بعضهم يعيش في المملكة منذ عشرات السنوات دون أن تسجل بحقهم أي مخالفة تذكر.

وأشار بحر إلى أن محمد صالح الخضري، معتقل بالسعودية منذ عدة شهور رغم أنه تجاوز الثمانين من عمره ويعاني من عدة أمراض مزمنة، داعياً السلطات السعودية للإفراج عنه بشكل عاجل نظراً لمرضه وسنه وحالته الإنسانية، كما دعا للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بالمملكة السعودية.