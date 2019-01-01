وزير الاقتصاد يعلن انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق الفلسطينية قريباً

رام الله / سما /

أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، صباح يوم الثلاثاء، أن الفترة القريبة القادمة ستشهد هبوطاً في أسعار اللحوم بالأسواق الفلسطينية.

وأشار العسيلي في تصريح صحفي، إلى أن ذلك يعود إلى استيراد العجول مباشرةً بعد قرار وقف استيرادها من الجانب الإسرائيلي.

وقال العسيلي "نحن نمارس حقنا الطبيعي حسب كل الاتفاقيات"، مضيفاً أن "من حقنا وفق اتفاق باريس أن نستورد من أي مكان حول العالم".

وأوضح أن اتفاق باريس يسمح للجانب الفلسطيني استيراد العجول دون تراخيص من وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن استيرادها مباشرة سيؤدي إلى تخفيض أسعار اللحوم؛ "لأننا بذلك نرفع طبقة المستورد والمربي الإسرائيلي من التكاليف".

ولفت إلى أنه جرى البدء بالتنفيذ والعمل بالاتفاقيات قبل توقيعها قريباً، متابعاً: "الأسبوع المقبل سيكون لدينا وفد من الموظفين؛ للتدرب في المناطق الصناعية والنافذة الموحدة".

وفي شأن آخر، أعلن وزير الاقتصاد أن البضائع الفلسطينية ستكون في الأسواق العراقية قريباً جداً، وأن 40 شركة فلسطينية تستعد للمشاركة في معرض بغداد الدولي يوم 3 نوفمبر القادم، مبيناً أنه "سيكون لذلك نتائج إيجابية".

كما كشف العسيلي عن زيارات فلسطينية لدول أخرى بعد العراق ومصر والأردن، لافتا إلى أن الدول المرشح زيارتها بهدف تنويع مصادر بضائعنا واستيرادنا هي "الكويت وألمانيا والسويد".