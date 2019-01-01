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الرجوب ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يغرسان شتلة زيتون في حديقة الاستقلال

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يغرسان شتلة زيتون في حديقة الاستقلال


البيرة /سما/

غرس رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، شتلة زيتون، في حديقة الاستقلال بمدينة البيرة، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل.

وقال الرجوب، إن غرس شتلة الزيتون لها رمزية كبيرة، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط فلسطين والمملكة العربية السعودية.

من جهته، قال المسحل، شرف كبير لنا ان نغرس هذه الشتلة في الأرض المباركة، ودلالات على العلاقات القوية المتجذرة بين البلدين، ونتمنى أن تتكرر هذه الزيارة مرة أخرى، وهذه الشتلة تكون قد أثمرت.

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