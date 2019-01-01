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لجنة الانتخابات تجتمع بمؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تجتمع بمؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية


رام الله / سما /

اجتمعت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، في مقرها العام بمدينة البيرة.

وأطلع رئيس اللجنة حنا ناصر المجتمعين على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، وتوجهات الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية.

وأشار ناصر إلى أن هذه الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني والفصائل، تأتي في إطار حرص اللجنة ودورها في ضمان أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات، وتهدف إلى الاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات المنوي إجراؤها في الضفة الغربية- بما فيها القدس- وقطاع غزة.

من جهتها، عبرت مؤسسات المجتمع المدني عن ضرورة استثمار الفرصة والضغط تجاه إجراء الانتخابات العامة كحق دستوري من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعودة الحياة البرلمانية.

كما أكد الحضور دور مؤسسات المجتمع المدني في توفير إطار ضاغط لتفعيل حوار وطني بما يضمن إجراء ونجاح العملية الانتخابية، ولعب الدور المساند للجنة لتوفير البيئة والمناخ الذي يضمن حرية المشاركة في الانتخابات واحترام نتائجها.

ومن المتوقع أن يتوجه وفد من لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر إلى قطاع غزة في وقت لاحق، لعقد اجتماعات مماثلة مع قيادة حركة "حماس" وممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في القطاع للغرض نفسه.

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