  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي غدا وبعد غد بحجة الأعياد اليهودية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي غدا وبعد غد بحجة الأعياد اليهودية


الخليل / سما /

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، غدا وبعد غد، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال مدير الحرم، رئيس سدنته حفظي أبو سنينة، إن سلطات الاحتلال أعلنت اغلاق الحرام منذ الساعة العاشرة من مساء اليوم، وحتى الساعة العاشرة من مساء الخميس المقبل، للسماح للمستوطنين باقتحامه، وتدنيسه وأداء شعائرهم التلمودية فيه احتفالا بعيد العرش.

وعزز الاحتلال من تواجده عند البوابات والحواجز المحيطة بالحرم، ونشر حواجز عسكرية إضافية، وشدد من إجراءاته في البلدة القديمة وعرقل دخول المواطنين القاطنين في محيط الحرم الى منازلهم.

يذكر إلى أن الاحتلال قسّم الحرم الإبراهيمي الشريف عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ غولدشتاين في 25 شباط/ فبراير عام 1994، وارتقى خلالها 30 شهيدا كانوا يؤدون صلاة الفجر، إلى قسمين، خصص الجزء الأكبر منه للمستوطنين.

وتتزامن عمليات الإغلاق مع اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين ضد المصلين، إلى جانب منع رفع الأذان عبر سماعاته في كثير من الأوقات.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: العثور على جثة فتاة متحللة ومدفونة في منزلها بمدينة بيت لاهيا

حماس توضح موقفها بخصوص الأحداث في شمال شرق سوريا

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

بوتين يهدي الملك سلمان صقرا روسيّا .. أعجب بخنجر (شاهد)

جنرال إسرائيلي: فشلنا يوم أن خرجنا من قطاع غزة

سلاح الجو الإسرائيلي يدخل طائرة "الكوكب" المسيرة الخدمة

داخلية غزة : الأجهزة الأمنية أحبطت عمليات أخرى بعد التفجيرين الأخيرين

الأخبار الرئيسية

الاحتلال : صحة الاسير "عربيد" تتحسن وسيتم اعادته للنحقيق مجددا

20191015103927

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

k

رام الله : الداخلية تنفي تجميد الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية في غزة

جنرال إسرائيلي يكشف كيف انقذ ميشال عون من الموت وهذا ما قاله عن الراحل " ابوعمار "

نتنياهو لن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة و ينتظر قرار ليبرمان