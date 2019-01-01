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ظریف: حكومة أو أكثر وراء الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظریف: حكومة أو أكثر وراء الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية


طهران /وكالات /

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظریف، أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" قبالة ميناء جدة السعودي مؤخرا، وقفت خلفه جهة حكومية واحدة أو أكثر.

وقال: "بناء على معلوماتنا فإن الهجوم على الناقلة نفذته حكومة واحدة أو اكثر".

وأضاف: "بطبيعة الحال تستمر التحقيقات في هذا الشأن، لكننا لن نتهم أي حكومة ما لم نحصل على نتائج مؤکدة. ونعتقد أن الهجوم كان إجراء معقدا مدعوما من حكومة".

وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق إن صاروخين استهدفا الناقلة عند الساعة 5:00 و5:20 فجر الجمعة الماضي وتسببا في انفجار أحدث تسربا للنفط من الناقلة تم تداركه.

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط، مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر من منطقة قريبة من خط عبور الناقلة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال متواصلة وسيعلن عن نتائجها تباعا.

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