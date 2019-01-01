موسكو: الجيش السوري يحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج ومحيطها

موسكو/وكالات/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج شمال البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، مضيفة أن الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن أفراد القوات الأمريكية غادروا قواعدهم الواقعة قرب بلدة الدادات شمال غربي منبج وبلدة أم الميال، وتحركت باتجاه الحدود بين سوريا والعراق، مضيفة أن هاتين البلدتين تحت سيطرة القوات الحكومية السورية حاليا.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية الروسية تسير دورياتها على طول حدود منبج الشمالية الغربية على خط التماس بين القوات السورية والتركية، لافتا إلى أن تنسيقا أقيم بين الجانبين الروسي والتركي.

يتبع...