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الصحة بغزة تمنع صرف المضادات الحيوية بكافة أنواعها الا بوصفة طبية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تمنع صرف المضادات الحيوية بكافة أنواعها الا بوصفة طبية


غزة / سما /

أكد د.علاء حلس مدير صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة،أنه تم ضبط عملية صرف المضادات الحيوية داخل مستشفياتها الى جانب صيدليات القطاع الخاص و الأهلى،و ذلك بناء على قرارات لجنة السياسات الدوائية بالوزارة،حيث يمنع صرف المضادات الحيوية بمختلف انواعها و اشكالها الا من خلال وصفة طبية مستوفية البيانات و الشروط.

و شدد د.حلس على منع اعطاء المضادات الحيوية الوريدية و العضلية في الصيدليات الخاصة ،كما و يمنع وصف وصرف أربعة أنواع من المضادات الحيوية الا بوصفة طبية، و تعامل كمعاملة الأدوية المراقبة في الوصف والصرف،وتشمل هذه المضادات (لينكوزاميد، فينكوميسين، ميروبينوم، كوليستين).

و بناءا عليه، يشير د.حلس الى أن وزارته وضعت هذه السياسات و القرارات للتقليل من مخاطر انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية و الحد من الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية بدون وصفة طبية، ،و ذلك من خلال وضع سياسة صرف استخدام المضادات الحيوية في وزارة الصحة و القطاع الخاص.

#الصحة #المضادات الحيوية

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