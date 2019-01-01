برشلونة يُقرر التخلص نهائياً من كوتينيو

وكالات / سما /

ينتظر برشلونة قرار بايرن ميونخ، بتفعيل خيار شراء النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من النادي الكتالوني إلى البافاري، لمدة موسم واحد، مع إمكانية البيع النهائي مقابل 120 مليون يورو.

وأقنع كوتينيو مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش ومسؤولي بايرن ميونخ بأهميته مع الفريق البافاري، من خلال مشاركته بشكل مستمر وتقديمه لمستويات مميزة، عكس ما كان يحدث مع اللاعب البرازيلي في برشلونة.

خطة برشلونة: لا لعودة كوتينيو

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن عودة كوتينيو إلى برشلونة تتسم بالتعقيد، في ظل صعوبة تكيفه مع أسلوب اللعب في كامب نو، وبناءً على ذلك، فقد قررت إدارة النادي الكتالوني التخلص نهائياً من الدولي البرازيلي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “في حال لم يفعل بايرن ميونخ في الصيف المقبل، بند شراء البرازيلي بـ120 مليون يورو، سوف يعود كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والفكرة الثابتة هنا هي أن راقص السامبا لن يرتدي قميص البلاوجرانا مجدداً”.

ويحرص بايرن ميونخ على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، سواء بالاتفاق مع كوتينيو وشراء عقده بشكل نهائي أو إبلاغ برشلونة بعدم تفعيل بند الشراء، في ظل ترقب العديد من الأندية، لموقف النجم البرازيلي.

ويحظى الدولي البرازيلي باهتمام كبير من مانشستر يونايتد وتشيلسي، ومن المتوقع أن يرحل إلى أحدهما إذا لم يفعل بايرن ميونخ بند الشراء في عقده.