فيديو .. رئيس الوزراء الهندي يجمع القمامة من شاطئ يستضيف فيه الرئيس الصيني

وكالات / سما /

بادر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لجمع والتقاط القمامة من شاطئ مدينة ماهاباليبورام الساحلية، الذي يستضيف فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة غير رسمية.

ونشر مودي مقطع فيديو وهو يقوم بجمع القمامة، من زجاجات وأكياس بلاستيكية وبقايا طعام وغيرها، في كيس كبير، على شاطئ ماهاباليبورام.

وأوضح في تغريدة أنه استمر لأكثر من 30 دقيقة في عملية جمع القمامة من الشاطئ، وقال: "دعونا نضمن أن تكون أماكننا العامة نظيفة ومرتبة ونتأكد أيضاً من بقائنا لائقين وفي وضع صحي جيد”.

تجدر الإشارة إلى أن المدن الهندية تعد من الأكثر تلوثا في العالم، مع انتشار أكوام ضخمة من القمامة في مدن كبيرة مثل دلهي ومومباي.