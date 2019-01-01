  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو .. رئيس الوزراء الهندي يجمع القمامة من شاطئ يستضيف فيه الرئيس الصيني

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. رئيس الوزراء الهندي يجمع القمامة من شاطئ يستضيف فيه الرئيس الصيني


وكالات / سما /

بادر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لجمع والتقاط القمامة من شاطئ مدينة ماهاباليبورام الساحلية، الذي يستضيف فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة غير رسمية.

ونشر مودي مقطع فيديو وهو يقوم بجمع القمامة، من زجاجات وأكياس بلاستيكية وبقايا طعام وغيرها، في كيس كبير، على شاطئ ماهاباليبورام.

وأوضح في تغريدة أنه استمر لأكثر من 30 دقيقة في عملية جمع القمامة من الشاطئ، وقال: "دعونا نضمن أن تكون أماكننا العامة نظيفة ومرتبة ونتأكد أيضاً من بقائنا لائقين وفي وضع صحي جيد”.

تجدر الإشارة إلى أن المدن الهندية تعد من الأكثر تلوثا في العالم، مع انتشار أكوام ضخمة من القمامة في مدن كبيرة مثل دلهي ومومباي.

#الهند #القمامة

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين المتراكمة لديها

غزة: العثور على جثة فتاة متحللة ومدفونة في منزلها بمدينة بيت لاهيا

حماس توضح موقفها بخصوص الأحداث في شمال شرق سوريا

جنرال إسرائيلي: فشلنا يوم أن خرجنا من قطاع غزة

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

سلاح الجو الإسرائيلي يدخل طائرة "الكوكب" المسيرة الخدمة

داخلية غزة : الأجهزة الأمنية أحبطت عمليات أخرى بعد التفجيرين الأخيرين

الأخبار الرئيسية

الاحتلال : صحة الاسير "عربيد" تحسن وسيتم اعادته للنحقيق مجددا

20191015103927

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

k

رام الله : الداخلية تنفي تجميد الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية في غزة

جنرال إسرائيلي يكشف كيف انقذ ميشال عون من الموت وهذا ما قاله عن الراحل " ابوعمار "

نتنياهو لن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة و ينتظر قرار ليبرمان