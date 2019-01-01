مصدر عسكري: مواقع الجيشين السوري والتركي متقاربة والاشتباك وارد في اي لحظة

دمشق/وكالات/

أفاد مصدر عسكري سوري لـRT بأن الجيش السوري بات على مقربة من الجيش التركي وقد يحدث اشتباك في أي لحظة.

وقال المصدر، إن الجيش السوري أصبح على بعد 10 كم من الجيش التركي بين بلدتي تل تمر ورأس العين، وقد يحدث اشتباك بين الجيشين في أي لحظة.

وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش السوري انتشرت في مدينة منبج.

ويأتي ذلك، في وقت أعرب فيه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الثلاثاء، عن أمل موسكو في عدم وقوع اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري بسبب العملية العسكرية التركية، مشيرا إلى استمرار الاتصالات لتفادي ذلك.