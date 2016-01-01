  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر تدافع عن الهجوم التركي في سوريا وتعتبر هدفه القضاء على “تهديد وشيك”

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدافع عن الهجوم التركي في سوريا وتعتبر هدفه القضاء على “تهديد وشيك”


الدوحة/وكالات/

 دافع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء عن تركيا، حليفة الإمارة الثرية، معتبرا انّ هجومها على مناطق الأكراد في سوريا هدفه القضاء على “تهديد وشيك”.
وقطر حليف رئيسي لتركيا منذ أن قطعت السعودية والبحرين والإمارات العلاقات معها في حزيران/يونيو 2017. وساعدت أنقرة الدوحة على تخطي تبعات قطع العلاقات ومحاولة محاصرتها اقتصاديا.
ويتناقض الموقف القطري مع مواقف دول عربية وغربية أدانت الهجوم التركي في سوريا، والذي دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على تركيا، بينما أعلنت فرنسا والمانيا تعليق بيع السلاح لأنقرة.
وقال وزير خارجية قطر خلال مشاركته في مؤتمر “منتدى الامن العالمي” في الدوحة “لا يمكننا أن نلقي اللوم على تركيا وحدها”، مضيفا ان أنقرة ردّت على “خطير وشيك يستهدف الأمن التركي”.
وبدأت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوماً ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، تمكّنت خلاله من السيطرة على منطقة حدودية واسعة بنحو مئة كيلومتر تمتد من محيط بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وصولاً إلى مدينة تل أبيض (شمال الرقة)، وبعمق نحو 30 كيلومتراً.
واوضح الوزير القطري “قالت (تركيا) منذ البداية: لا تدعموا هذه الجماعات”، في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، الفصيل الكردي المسلّح الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.
وتابع “لم يستمع أحد. يحاولون (الأتراك) منذ عام حل هذه المسألة مع الولايات المتحدة من أجل إنشاء منطقة آمنة وابعاد الخطر عن حدودهم”، معتبرا ان “وحدات حماية الشعب” جزء من حزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابيا في عدة دول.
ودعمت واشنطن “وحدات حماية الشعب”، قبل أن يأمر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسحب كل الجنود الأميركيين من شمال سوريا – والبالغ عددهم حوالي 1000 جندي – وذلك بالتزامن مع العملية.
وشنّت تركيا هجومين واسعي النطاق في شمال سوريا، بدأ أولهما صيف 2016 وتمكّنت خلاله من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من منطقتي جرابلس والباب في شمال محافظة حلب.
وفي آذار/مارس 2018، تمكّنت من السيطرة على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية إثر هجوم استمر لنحو ثلاثة أشهر ضد المقاتلين الأكراد.
وقال عبد الرحمن في المنتدى “لا نعتبر ان تركيا (تعمل) ضد الاكراد. تركيا (تعمل) ضد مجموعة من الأشخاص في صفوف الأكراد”.

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين المتراكمة لديها

غزة: العثور على جثة فتاة متحللة ومدفونة في منزلها بمدينة بيت لاهيا

حماس توضح موقفها بخصوص الأحداث في شمال شرق سوريا

جنرال إسرائيلي: فشلنا يوم أن خرجنا من قطاع غزة

سلاح الجو الإسرائيلي يدخل طائرة "الكوكب" المسيرة الخدمة

داخلية غزة : الأجهزة الأمنية أحبطت عمليات أخرى بعد التفجيرين الأخيرين

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

الأخبار الرئيسية

20191015103927

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

k

رام الله : الداخلية تنفي تجميد الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية في غزة

جنرال إسرائيلي يكشف كيف انقذ ميشال عون من الموت وهذا ما قاله عن الراحل " ابوعمار "

نتنياهو لن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة و ينتظر قرار ليبرمان

سفير إسرائيلي : العلاقة بين نتنياهو وملك الأردن في الحضيض