  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت "الداخلية" أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة عشر + الحافلتان: السادسة عشر، والسابعة عشر من كشف (10/2).

وطالبت جميع المسافرين الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مؤكدة ضرورة التواجد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت للمسافرين إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتعرف على أسماء المسافرين اضغط هنا

#معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين المتراكمة لديها

غزة: العثور على جثة فتاة متحللة ومدفونة في منزلها بمدينة بيت لاهيا

حماس توضح موقفها بخصوص الأحداث في شمال شرق سوريا

جنرال إسرائيلي: فشلنا يوم أن خرجنا من قطاع غزة

سلاح الجو الإسرائيلي يدخل طائرة "الكوكب" المسيرة الخدمة

داخلية غزة : الأجهزة الأمنية أحبطت عمليات أخرى بعد التفجيرين الأخيرين

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

الأخبار الرئيسية

20191015103927

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

k

رام الله : الداخلية تنفي تجميد الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية في غزة

جنرال إسرائيلي يكشف كيف انقذ ميشال عون من الموت وهذا ما قاله عن الراحل " ابوعمار "

نتنياهو لن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة و ينتظر قرار ليبرمان

سفير إسرائيلي : العلاقة بين نتنياهو وملك الأردن في الحضيض