بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت "الداخلية" أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة عشر + الحافلتان: السادسة عشر، والسابعة عشر من كشف (10/2).

وطالبت جميع المسافرين الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مؤكدة ضرورة التواجد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت للمسافرين إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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