تسريبات تكشف مواصفات هاتف "سامسونغ" القادم

وكالات / سما /

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات تفصل مواصفات هاتف Galaxy A91 المنتظر من "سامسونغ".

وتبعا لموقع SamMobile فإن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، وأبعاد "20:9".

وسيضمن أداءه الممتاز معالج snapdragon 855، الذي يصنف من بين أفضل معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت.

وسيحصل هذا الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع عبر شاحن (45 واط)، إضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات لاسلكيا.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+12+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، ومزودة بفتحة عدسة واسعة f/2.2 تسمح لها بالتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.