  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف "سامسونغ" القادم

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات تكشف مواصفات هاتف "سامسونغ" القادم


وكالات / سما /

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات تفصل مواصفات هاتف Galaxy A91 المنتظر من "سامسونغ".

وتبعا لموقع SamMobile فإن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، وأبعاد "20:9".

وسيضمن أداءه الممتاز معالج snapdragon 855، الذي يصنف من بين أفضل معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت.

وسيحصل هذا الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع عبر شاحن (45 واط)، إضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات لاسلكيا.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+12+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، ومزودة بفتحة عدسة واسعة f/2.2 تسمح لها بالتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

#سامسونغ #هاتف #مواصفات

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين المتراكمة لديها

غزة: العثور على جثة فتاة متحللة ومدفونة في منزلها بمدينة بيت لاهيا

حماس توضح موقفها بخصوص الأحداث في شمال شرق سوريا

جنرال إسرائيلي: فشلنا يوم أن خرجنا من قطاع غزة

سلاح الجو الإسرائيلي يدخل طائرة "الكوكب" المسيرة الخدمة

داخلية غزة : الأجهزة الأمنية أحبطت عمليات أخرى بعد التفجيرين الأخيرين

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

الأخبار الرئيسية

20191015103927

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

k

رام الله : الداخلية تنفي تجميد الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية في غزة

جنرال إسرائيلي يكشف كيف انقذ ميشال عون من الموت وهذا ما قاله عن الراحل " ابوعمار "

نتنياهو لن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة و ينتظر قرار ليبرمان

سفير إسرائيلي : العلاقة بين نتنياهو وملك الأردن في الحضيض