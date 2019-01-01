بوتين يهدي الملك سلمان صقرا روسيّا .. أعجب بخنجر (شاهد)

وكالات

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدية إلى العاهل السعودي الملك سلمان، خلال زيارته إلى الرياض، امس الإثنين، للمرة الأولى، منذ 12 عاما.

وأهدى بوتين، الملك سلمان، صقرا أبيض، قالت وسائل إعلام سعودية، إنه ينحدر من فصيلة "جير" النادرة من الصقور.

وأظهرت مشاهد لحظة إهداء بوتين، الصقر للملك سلمان، إذ تعد روسيا إحدى مواطن الصقور على مستوى العالم.

وفي مشهد آخر، خطف بوتين الأضواء بانتباهه إلى الخناجر التي يضعها مرافقو الملك سلمان "الخويا".

وطلب الملك سلمان من أحد أفراد "الخويا" التقدم، ليطلع بوتين على خنجره عن قرب، فيما قام الرئيس الروسي بالتحدث مع مرافقيه عن شكل الخنجر اللافت.