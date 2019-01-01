  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بوتين يهدي الملك سلمان صقرا روسيّا .. أعجب بخنجر (شاهد)

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يهدي الملك سلمان صقرا روسيّا .. أعجب بخنجر (شاهد)


وكالات

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدية إلى العاهل السعودي الملك سلمان، خلال زيارته إلى الرياض، امس الإثنين، للمرة الأولى، منذ 12 عاما.

وأهدى بوتين، الملك سلمان، صقرا أبيض، قالت وسائل إعلام سعودية، إنه ينحدر من فصيلة "جير" النادرة من الصقور.

وأظهرت مشاهد لحظة إهداء بوتين، الصقر للملك سلمان، إذ تعد روسيا إحدى مواطن الصقور على مستوى العالم.

وفي مشهد آخر، خطف بوتين الأضواء بانتباهه إلى الخناجر التي يضعها مرافقو الملك سلمان "الخويا".

وطلب الملك سلمان من أحد أفراد "الخويا" التقدم، ليطلع بوتين على خنجره عن قرب، فيما قام الرئيس الروسي بالتحدث مع مرافقيه عن شكل الخنجر اللافت.

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين المتراكمة لديها

غزة: العثور على جثة فتاة متحللة ومدفونة في منزلها بمدينة بيت لاهيا

حماس توضح موقفها بخصوص الأحداث في شمال شرق سوريا

جنرال إسرائيلي: فشلنا يوم أن خرجنا من قطاع غزة

سلاح الجو الإسرائيلي يدخل طائرة "الكوكب" المسيرة الخدمة

داخلية غزة : الأجهزة الأمنية أحبطت عمليات أخرى بعد التفجيرين الأخيرين

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

الأخبار الرئيسية

20191015103927

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

k

رام الله : الداخلية تنفي تجميد الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية في غزة

جنرال إسرائيلي يكشف كيف انقذ ميشال عون من الموت وهذا ما قاله عن الراحل " ابوعمار "

نتنياهو لن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة و ينتظر قرار ليبرمان

سفير إسرائيلي : العلاقة بين نتنياهو وملك الأردن في الحضيض