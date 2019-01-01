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الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخرين من القدس

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من حارة السعدية في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، فيما استدعت آخرين؛ لمراجعة مخابراتها.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب روحي محمود القولاغاصي‏ (23 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه في حارة السعدية في البلدة القديمة.

فيما سلّمت تلك القوات الشابين محمود مونس (24 عاما) من حارة السعدية، ورامي الفاخوري (28 عاما) من حي باب حطة، بلاغين لمراجعة مخابراتها في مركز "القشلة" بباب الخليل للتحقيق والتوقيف.

يذكر أن القولاغاصي‏ أنهى قبل شهر فترة ابعاده عن محيط الأقصى التي استمرت 6 أشهر.

#الاحتلال

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