هيئة مكافحة الفساد تطلق نظامها الجديد لإدارة اقرار الذمة المالية

رام الله / سما /

أطلقت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، نظاما جديدا لإدارة اقرار الذمة المالية لتنبيه العاملين بدائرة اقرار الذمة المالية في بداية كل عام، لطلب بيانات جميع العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، والعمل على اعداد تكليف للخاضعين بصورة تلقائية وبوقت قياسي.

ويمكن النظام الجديد تعقب المراسلات وكتب التكليف التي لا يتم الردّ عليها وتذكير الادارة بها لمتابعتها، وذلك على خلاف النظام السابق، مما يساعد على عدم تشتيت جهد موظفي الدائرة في إعداد المراسلات.

ويأتي اطلاق مثل هذا النظام انسجاما مع توجيهات رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار احمد براك، ورؤيته التطويرية عمل إدارات الهيئة بما ينسجم ومعايير الحوكمة الرشيدة، وانطلاقاً من اعتماد الهيئة على كادرها الوظيفي لتطوير برامجها المحوسبة حفاظاً على سرية المعلومات المقدمة اليها.

ويساهم النظام في خلق مسار جديد في التعامل مع البيانات ومعالجتها من حيث التحليل والتصنيف والاستدراج التلقائي والمتابعة للمكلفين الخاضعين.

وقال مدير عام الادارة العامة للمعلومات والمتابعة، عصام عبد الحليم:" نتوقع أن يساعدنا هذا النظام الذي تم اعداده بجهود ذاتية في الهيئة في تسريع عملية التكليف والمتابعة وضبط المعلومات وتجديدها وتوفير الوقت والجهد في متابعة التكليف للأشخاص الخاضعين للقانون.

ويعول عبد الحليم كثيرا على فاعلية هذا النظام في زيادة اعداد المكلفين المقدمين لإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، موضحا أن عدد اقرارات الذمة المالية وصل منذ تأسيس الهيئة حتى نهاية شهر ايلول الماضي الى قرابة 53 الف اقرار.